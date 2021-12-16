Купить права на харвестер

Лесозаготовительные комплексы пользуются спросом, а водители спецтехники, задействованные в работах по вырубке и вывозу леса, ценятся на рынке труда. Машинист харвестера — высокооплачиваемая востребованная должность, поскольку в одиночку справляется с функционалом десятка человек. Чтобы стать профессионалом в этой области, требуется освоить профессию оператора лесозаготовительной машины и получить права на харвестер. Открыть категорию D в удостоверении тракториста-машиниста для работы на харвестере можно в Гостехнадзоре, предварительно подтвердив квалификацию. Эта категория дает право управления спецтехникой, самоходными машинами на колесном и гусеничном ходу, мощность двигателя которых превышает 150 л.с.

Получить харвестерные права

Заявления на получение прав на харвестер принимают от граждан, которым исполнилось 18 лет, получено удостоверение тракториста – машиниста, нет ограничений с медицинской точки зрения к работе на самоходных машинах. Оформление прав на харвестер проходит по установленной схеме:

Поиск аккредитованного учебного заведения, подача заявления на обучение. В зависимости того, есть в наличии удостоверение машиниста или нет, какие категории открыты, продолжительность курса повышения квалификации варьируется: 2 - 3 месяца. Теория преподается на базе автошколы, часть практических навыков отрабатывается в классе на тренажере- симуляторе. Для практических занятий на рабочей самоходной машине водители выезжают на оборудованный автодром.

Экзамен на оформление прав на харвестер принимается сотрудником Гостехнадзора, теория и практика. Сдать практические навыки управления харвестером будущий оператор может только после успешно пройденного тестирования по теории. Три провала на экзамене говорят о том, что водитель отправляется на повторное обучение без права пересдачи.

Прохождение медицинской комиссии. Врачи осматривают водителя, изучают имеющиеся диагнозы, выносят заключение об отсутствии ограничений в работе со спецтехникой.

Подать заявление в Гостехнадзор водитель может только после того, как собрал все справки и квитанции. Практика показывает, что получение прав на харвестер отнимает время, становится причиной постоянного стресса, что сказывается на результатах итогового тестирования. В условиях жесткой конкуренции на рынке труда, упустить вакансию из-за продолжительности учебы может себе позволить далеко не каждый. Если есть опыт работы со спецтехникой, а лесозаготовительные комплексы не пугают сложностью, получить новую специальность легко: купить права на управление харвестером. Покупка удостоверения оператора харвестера избавит от волнения перед экзаменом, очередей при подаче заявления, возможности упустить высокооплачиваемую должность. Получить новую профессию просто: закажите права на харвестер.

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Купить права на харвестер

Выбор способа оформления прав — решение водителя. Потратить время на изучение известного материала, или купить права на харвестер и приступить к новой работе в ближайшее время. Для оформления прав с нашей помощью машинист потратит 10 минут на отправку заявки и ожидание телефонного звонка менеджера. Купите права, и не придется искать ближайшие профессиональные курсы, спешить с работы на лекции, стоять в очередях в поликлинике. По опыту знаем, как нелегко найти время в рабочем графике, поэтому соблюдаем сроки выполнения заказов. Обратившись к нам, вы не упустите предложенные вакансии.

Купить права на харвестер легко:

Заполните заявку на сайте;

Дождитесь звонка сотрудника;

Внесите авансовый платеж;

Дождитесь фото- и видеоотчет о выполнении заказа;

Внесите оставшуюся сумму, ждите доставку удостоверения.

Как только водитель отправляет запрос, менеджер обрабатывает поступившую информацию, звонит, чтобы получить подтверждение. Если в момент подачи заявки остались вопросы, наш сотрудник проконсультирует, поможет выбрать категорию ТС, предложит удобные варианты оплаты. Удостоверение машиниста харвестера изготавливается на бланке государственного образца, присутствуют необходимые степени защиты, присвоен идентификационный номер. Права на харвестер, оформленные с помощью нашей компании, без труда пройдут проверку по действующей базе Гостехнадзора и ГИБДД, не вызовут вопросов у представителя надзорных органов при визуальном осмотре.

При покупке прав на харвестер заказчик получает:

Сертификат о прохождении курсов повышения квалификации;

Экзаменационную карточку;

Заключение медицинской комиссии о профпригодности.

Комплект сопроводительных документов понадобится машинисту по истечении срока действия полученных прав для замены на новое удостоверение.