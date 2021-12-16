Купить права на эвакуатор

Вид техтранспорта, который используется для погрузки, разгрузки и транспортировки автомобилей — эвакуаторы. Чаще всего этот вид спецмашин применяют для транспортировки ТС после ДТП и поломок, в результате которых автомобиль потерял способность двигаться самостоятельно. Эвакуаторы применяются для перевозки конфискованных авто, доставки новых машин к месту продажи. Оператор эвакуатора — востребованная профессия, чтобы ступить в должность, водителю требуется получить права на эвакуатор. Выдачу удостоверений, как и регистрацию спецтранса, курирует Гостехнадзор, куда и следует обращаться с заявлением на оформление прав.

Машина для транспортировки транспортных средств состоит из следующих элементов:

Колесная база. Обычно используют грузовые автомобили большой мощности.

Платформа. Различают прямые и ломаные платформы, неподвижные, сдвижные, раздвижные.

Устройство для подъема авто. В качестве инструмента используют краны-манипуляторы для тяжелой техники, могут использоваться для подъема ТС удаленных на расстояние до 5 м от платформы спецмашины. Лебедки используют для подъема транспортных средств до 5 тт.

Эвакуатор — комплекс устройств, может быть оборудован одним или несколькими перечисленными элементами в любой комбинации. Комплектация и назначение эвакуатора влияет на мощность ТС, и, соответственно, на категорию, которую требуется открыть при оформлении прав на эвакуатор.

В — разрешенная масса спецтехники в груженом состоянии до 3,5тт.

С — более 3,5 тт при полной нагрузке.

Е — подкатегория, при условии использования прицепа для перевозки транспортных средств.

Получить удостоверение оператора на эвакуатор

Подать в Гостехнадзор заявление на получение прав на эвакуатор разрешено водителям с 18 лет при отсутствии ограничений по состоянию здоровья. До оформления заявления, будущему оператору спецтехники следует сделать следующее:

Выбрать аккредитованное учебное заведение, записаться на курсы и пройти обучение. В зависимости от автошколы, наличия водительских прав и открытых категорий у водителя, курсы повышения квалификации длятся от двух месяцев до полугода.

Сдать экзамен в Гостехнадзоре, теорию и практические навыки управления этим видом спецтехники. Допуск к практической части экзамена водитель получает после того, как успешно сдал теорию. Каждый провал разрешено пересдавать через неделю. После трех неудач водитель вынужден пройти курсы повышения квалификации повторно.

Пройти медицинское освидетельствование. Врачебная комиссия проводит осмотр, изучает историю болезней водителя, имеющиеся диагнозы. По результатам проверки выносит решение о профпригодности кандидата к работам со спецтехникой.

Оформление прав на эвакуатор занимает продолжительное время, это объясняется сложностью и небезопасностью процесса. Транспортировка транспортных средств выполняется при полной или частичной погрузке на платформу спецмашины. Эвакуируемая техника крепится на платформе с помощью крепежных устройств, способам транспортировки обучают во время практических занятий на курсах переквалификации.

Наличие опыта работы со спецтехникой и водительских прав позволяет водителю претендовать на получение прав на эвакуатор более простым способом. Альтернативный вариант — купить права на эвакуатор. Покупка прав позволит приступить к работе через неделю после подачи заявки. Водителю не придется отказываться от предложения о работе, чтобы окончить курсы повышения квалификации.

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Оформление удостоверения оператора эвакуатора

Для того, чтобы купить права на эвакуатор, потребуется 10 минут на отправку запроса и подтверждения заказа при звонке менеджеру. После отправки запроса, менеджер обработает поступившую информацию и позвонит, чтобы уточнить детали: адрес доставки, категории, которые следует указать в удостоверении. Так же наш сотрудник поможет выбрать удобный способ оплаты. После согласования заказа водитель вносит предоплату. Как только удостоверение готово, клиент получает фото- и видеоотчет, которые помогут убедиться в качестве выполнения услуги.

Удостоверение изготавливается на бланке государственного образца, применены установленные степени защиты, присвоен идентификационный номер. Права на эвакуатор легко пройдут проверку по действующим базам Гостехнадзора и ГИБДД, не вызовут вопросов при визуальном осмотре у сотрудников надзорных органов. Водитель, который выбирает купить права на эвакуатор, кроме удостоверения машиниста спецтранспорта получает:

Сертификат о прохождении обучающих курсов в автошколе, которая ведет переподготовку машинистов;

Экзаменационную карточку, подтверждающую успешное прохождение итогового тестирования;

Заключение медкомиссии об отсутствии ограничений к работе со спецтехникой.

Комплект подтверждающих документов потребуется по истечении срока действия удостоверения машиниста эвакуатора.

Купить права на эвакуатор легко: заполните заявку на сайте, бюрократическую часть оформления удостоверения оператора эвакуатора сделают наши сотрудники.