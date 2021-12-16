Купить права на эвакуатор

Вид техтранспорта, который используется для погрузки, разгрузки и транспортировки автомобилей — эвакуаторы. Чаще всего этот вид спецмашин применяют для транспортировки ТС после ДТП и поломок, в результате которых автомобиль потерял способность двигаться самостоятельно. Эвакуаторы применяются для перевозки конфискованных авто, доставки новых машин к месту продажи. Оператор эвакуатора — востребованная профессия, чтобы ступить в должность, водителю требуется получить права на эвакуатор. Выдачу удостоверений, как и регистрацию спецтранса, курирует Гостехнадзор, куда и следует обращаться с заявлением на оформление прав.
Машина для транспортировки транспортных средств состоит из следующих элементов:
- Колесная база. Обычно используют грузовые автомобили большой мощности.
- Платформа. Различают прямые и ломаные платформы, неподвижные, сдвижные, раздвижные.
- Устройство для подъема авто. В качестве инструмента используют краны-манипуляторы для тяжелой техники, могут использоваться для подъема ТС удаленных на расстояние до 5 м от платформы спецмашины. Лебедки используют для подъема транспортных средств до 5 тт.
Эвакуатор — комплекс устройств, может быть оборудован одним или несколькими перечисленными элементами в любой комбинации. Комплектация и назначение эвакуатора влияет на мощность ТС, и, соответственно, на категорию, которую требуется открыть при оформлении прав на эвакуатор.
- В — разрешенная масса спецтехники в груженом состоянии до 3,5тт.
- С — более 3,5 тт при полной нагрузке.
- Е — подкатегория, при условии использования прицепа для перевозки транспортных средств.
Получить удостоверение оператора на эвакуатор
Подать в Гостехнадзор заявление на получение прав на эвакуатор разрешено водителям с 18 лет при отсутствии ограничений по состоянию здоровья. До оформления заявления, будущему оператору спецтехники следует сделать следующее:
- Выбрать аккредитованное учебное заведение, записаться на курсы и пройти обучение. В зависимости от автошколы, наличия водительских прав и открытых категорий у водителя, курсы повышения квалификации длятся от двух месяцев до полугода.
- Сдать экзамен в Гостехнадзоре, теорию и практические навыки управления этим видом спецтехники. Допуск к практической части экзамена водитель получает после того, как успешно сдал теорию. Каждый провал разрешено пересдавать через неделю. После трех неудач водитель вынужден пройти курсы повышения квалификации повторно.
- Пройти медицинское освидетельствование. Врачебная комиссия проводит осмотр, изучает историю болезней водителя, имеющиеся диагнозы. По результатам проверки выносит решение о профпригодности кандидата к работам со спецтехникой.
Оформление прав на эвакуатор занимает продолжительное время, это объясняется сложностью и небезопасностью процесса. Транспортировка транспортных средств выполняется при полной или частичной погрузке на платформу спецмашины. Эвакуируемая техника крепится на платформе с помощью крепежных устройств, способам транспортировки обучают во время практических занятий на курсах переквалификации.
Наличие опыта работы со спецтехникой и водительских прав позволяет водителю претендовать на получение прав на эвакуатор более простым способом. Альтернативный вариант — купить права на эвакуатор. Покупка прав позволит приступить к работе через неделю после подачи заявки. Водителю не придется отказываться от предложения о работе, чтобы окончить курсы повышения квалификации.
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Оформление удостоверения оператора эвакуатора
Для того, чтобы купить права на эвакуатор, потребуется 10 минут на отправку запроса и подтверждения заказа при звонке менеджеру. После отправки запроса, менеджер обработает поступившую информацию и позвонит, чтобы уточнить детали: адрес доставки, категории, которые следует указать в удостоверении. Так же наш сотрудник поможет выбрать удобный способ оплаты. После согласования заказа водитель вносит предоплату. Как только удостоверение готово, клиент получает фото- и видеоотчет, которые помогут убедиться в качестве выполнения услуги.
Удостоверение изготавливается на бланке государственного образца, применены установленные степени защиты, присвоен идентификационный номер. Права на эвакуатор легко пройдут проверку по действующим базам Гостехнадзора и ГИБДД, не вызовут вопросов при визуальном осмотре у сотрудников надзорных органов. Водитель, который выбирает купить права на эвакуатор, кроме удостоверения машиниста спецтранспорта получает:
- Сертификат о прохождении обучающих курсов в автошколе, которая ведет переподготовку машинистов;
- Экзаменационную карточку, подтверждающую успешное прохождение итогового тестирования;
- Заключение медкомиссии об отсутствии ограничений к работе со спецтехникой.
Комплект подтверждающих документов потребуется по истечении срока действия удостоверения машиниста эвакуатора.
Купить права на эвакуатор легко: заполните заявку на сайте, бюрократическую часть оформления удостоверения оператора эвакуатора сделают наши сотрудники.